Aachen.

Eine historische Begutachtung direkt vor der eigenen Haustür: Wie sah es in Aachen eigentlich früher aus? Was für bedeutende Ereignisse spielten sich einst in der Kaiserstadt ab? Der Aachener Geschichtsverein erforscht seit 1879 die Aachener Stadtgeschichte und setzt sich für die Pflege des Geschichtsbewusstseins ein.