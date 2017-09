Aachen.

Der herzliche Gruß an den Unbekannten hängt mit einer Miniwäscheklammer aus Holz neben der Eingangstür. Dezent, aber dennoch sichtbar. Alexandra Hirschfelder hat den Gutschein in Postkartengröße vor ihrem Café an der Sandkaulstraße an ein sternförmiges Gerüst drapiert.