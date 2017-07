Gescheiterter Bankraub: Explosionsfähige Zünder zurückgelassen

Aachen. Der laute Knall einer Gasverpuffung hat am frühen Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr etliche Nachbarn einer Filiale der Deutschen Bank an der Trierer Straße 746 aus dem Schlaf gerissen. Einige Bürger eilten zu ihren Wohnungsfenstern, sahen mindestens zwei Täter aus dem Geldinstitut flüchten.

Deutsche Bank 2016 im Pontviertel verwüstet Verwüstet: Mitte Januar 2016 hatten unbekannte Täter mitten im Pontviertel an der Ecke Pontwall/Wüllnerstraße eine SB-Servicestation der Deutschen Bank gesprengt. Eine Tresortüre landete in einem benachbarten Werbebüro, nachdem sie eine Wand durchschlagen hatte. Auch das Gebäude – Scheiben, Fassade, Eingangstüre – wurde erheblich demoliert. Die Bank wird hier – trotz gegenteiliger Beteuerungen der Aachener Geschäftsführung kurz nach der Tat – nie mehr einziehen und neue Geldautomaten aufstellen. Die Geschäftsführung wollte sich am Freitag weder zu dem zurückliegenden Überfall noch zu der aktuellen Tat äußern. Nachfragen der AZ blieben unbeantwortet. Video Explosionsgefahr: Stundenlanger Einsatz in Aachen-Brand Mehr zum Thema

Die Sprengung des Geldautomaten – die verblüffende Parallelen zu einem Fall vom 12. Januar 2016 aufweist, als beim „geglückten“ Aufbruch eines Geldautomaten am Pontwall 2 abgesprengte Tresorteile sogar Wände zerfetzten – scheiterte diesmal. Trotzdem mussten Polizei, Landeskriminalamt, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und andere Einheiten mit Großaufgeboten anrücken. Insgesamt waren fast 100 Kräfte und dutzende Einsatzfahrzeuge am Tatort. Es herrschte stundenlang Explosionsgefahr. Die Trierer Straße war bis 9.30 Uhr komplett gesperrt.

Als die Polizei Minuten nach der Alarmierung eintraf, waren die Täter in einer dunklen Audi-Limousine mit auffällig silbernen Außenspiegeln und Alu-Felgen, was auf ein hochmotorisiertes Sportmodell hindeutet, bereits auf der Flucht Richtung Autobahnauffahrt Brand. Die Fahndung verlief – wie meist in solchen Fällen – erfolglos. Dem Vernehmen nach haben Anwohner Handy-Videos von Tätern und Fluchtfahrzeug aufgenommen und der Polizei zur Verfügung gestellt. Diese blieben am Freitag unter Verschluss, über eine etwaige Öffentlichkeitsfahndung müsste ein Richter erst noch entscheiden, hieß es am Freitag aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums.

Klarer ist der Ablauf vor Ort: Die Täter zerstörten erst eine Außenscheibe zum Foyer der Deutschen Bank, stiegen dann ein. Innen präparierten sie den Geldautomaten. Explosionsfähiges Gas wurde eingefüllt, zwei Zünder wurden platziert. Dann kam es – wahrscheinlich auch für die Täter überraschend – zu der Verpuffung mit entsprechenden Stichflammen. Die Kriminellen flüchteten. Zurück blieben nicht nur das Tatwerkzeug, sondern auch die gefährliche Gasmischung und offenbar funktionstüchtige Zünder – mit denen wohl eigentlich die Gase und damit der Geldautomat gesprengt werden sollten.

Ein Experte des Landeskriminalamtes „entschärfte“ die Zünder gegen 9 Uhr, indem er sie sprengte – vor der Tür war jeweils nur ein kleiner Knall zu hören. Sicherheitshalber waren vorher acht Bewohner des Hauses evakuiert worden. „Wir haben die polizeilichen Maßnahmen jederzeit gesichert, hatten Strahlrohre mit Wasser am Rohr vorbereitet“, schildert Nils Lapp von der Feuerwehr-Direktion später. Knapp 40 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Die vierspurige Trierer Straße blieb fast fünf Stunden komplett gesperrt, es bildeten sich Staus in und rund um Brand im Berufsverkehr. Geschäfte in direkter Nachbarschaft durften nicht öffnen. Gegen 10 Uhr beruhigte sich die Lage. Die Spurensicherung der Polizei nahm akribisch ihre Arbeit auf – in der Hoffnung, Anhaltspunkte finden zu können, die diesmal zu den Tätern führen.

Völlig im Dunkeln tappen die Ermittler nämlich auch noch in dem Fall vom Januar 2016, als Unbekannte gleich eine ganze Geldautomatenwand der Deutschen Bank an der Ecke Pontwall/Wüllnerstraße in die Luft sprengten. Tresorteile hatten damals eine Wand durchschlagen und waren bei einer Werbeagentur nebenan quasi vor den Schreibtischen gelandet. Die Geschäftsführung der Deutschen Bank in Aachen hatte damals versprochen, die verwüstete Ecke schnellstmöglich wieder herzustellen. Am Freitag wollte sich zu den folgenschweren Überfällen bei der Bank niemand äußern. Aus Sicherheitsgründen wird es gegenüber dem Audimax nämlich keine Geldautomaten mehr geben – in Kürze eröffnet die Bäckerei Nobis dort ein weiteres Stehcafé.

Tatzeit der Automatensprengung war damals übrigens ebenfalls 4.15 Uhr, die Täter waren mit einem ebenfalls hochmotorisierten Audi-Modell – Typ RS 6 mit Bonner Kennzeichen – Richtung Autobahn und Ausland geflohen. Mit großer Beute. „Zu dieser Tat konnten bis dato keine Täter ermittelt werden“, erklärte Polizeisprecherin Petra Wienen am Freitag auf AZ-Nachfrage. Laut Landeskriminalamt ist der jüngste Sprengungsversuch an der Trierer Straße im Jahr 2017 die 56. Tat dieser Machart in NRW. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte man bereits 78 Fälle gezählt. Polizeisprecherin Wienen bestätigte den Rückgang der Taten, was angeblich auch auf eine sicherere Bauweise neuer Geldautomaten der zweiten und dritten Generation zurückzuführen sei – wie am Freitag Knall auf Fall in Brand bestätigt.