Gericht: Anwalt war Täter und Opfer zugleich Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 16. Mai 2018, 18:51 Uhr

Aachen. Unverständnis und Kopfschütteln bei den Verteidigern Norbert Hack und Osama Momen: Im Berufungsprozess vor der 1. Kleinen Strafkammer am Aachener Landgericht wurde am Mittwoch der Freispruch für den ehemaligen Staranwalt Günter S. (85) aus Aachen in eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten wegen achtfachen Betruges umgewandelt.