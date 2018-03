Aachen.

Damals, vor genau 43 Jahren, beschloss er aktiv zu werden. Also zog er los und begann, Kinder glücklich zu machen. Was ein wenig nach dem Anfang eines Märchens klingt, ist die Geschichte von Gerd Blum. Der heute 76-Jährige engagierte sich mehr als vier Jahrzehnte für das Wohl der Kleinsten in der Gesellschaft.