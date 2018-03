Aachen - Gemischte Gefühle in Aachen fürs deutliche SPD-Votum

Aachen.

Sollte die Suche nach einem funktionierenden Live-Stream in der Geschäftsstelle der Aachener SPD symbolisch für die Zukunft der ganzen Partei stehen, dann gehen die Genossen turbulenten Zeiten entgegen. Die digitale Übermittlung des Ergebnisses des Mitgliedervotums vom Berliner Willy-Brandt-Haus in das Aachener Unterbezirksbüro hatte am Sonntag jedenfalls seine ganz eigene Dramaturgie.