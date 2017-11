Aachen.

Ein Garten, in dem Menschen aller Altersklassen wie selbstverständlich miteinander arbeiten, voneinander lernen und den naturgegebenen Raum gemeinsam gestalten, und das ohne Barrieren kultureller, finanzieller oder sonstiger Art – diese Idee entwickelte eine Gruppe Studenten des Bachelorstudiengangs Ergotherapie an der Zuyd Hogeschool in Heerlen.