Aachen.

Die Katholische Stiftung Marienhospital hat ihr drittes Tagespflegehaus eröffnet. Neben den Häusern in Brand und Eilendorf finden nun in der „Villa Flora“ in der Eupener Straße in Burtscheid ältere Menschen eine neue Betreuungseinrichtung. Auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle ist ein modernes Gebäude mit Bäckerei und Eigentumswohnungen entstanden.