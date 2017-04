„Gemeinsam einsam“: Aufführung und Diskussion

„Gemeinsam einsam“ ist der dritte Film von Michael Chauvistré und Miriam Pucitta, der junge Geflüchtete, die in Aachen eine neue Heimat finden wollen, in den Mittelpunkt stellt. Nach der Premiere im Januar wird er nun auch im Rahmenprogramm zur Karlspreis-Verleihung am Montag, 15. Mai, um 19 Uhr im Theater Aachen gezeigt. Anschließend stellen sich drei der Protagonisten den Fragen von Ines Kubat und Annika Kasties, Volontärinnen des Zeitungsverlags Aachen.

Karten gibt es für 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, an der Theaterkasse oder unter www.theateraachen.de.