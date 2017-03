Aachen.

Ursprünglich angeklagt vor der 6. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht waren fünf Männer wegen diverser bandenmäßig organisierter Raubtaten in der Region Aachen. Zwei der fünf Angeklagten waren kürzlich mit Bewährungsstrafen abgeurteilt worden, für die restlichen drei Haupttäter schlug am Mittwoch die Stunde der Strafanträge.