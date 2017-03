Aachen.

Nachdem es in den vergangenen Tagen im Frankenberger Viertel mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen mutmaßlichen Neonazis und Mitgliedern der linksautonomen Szene gekommen ist, haben am Sonntag in der Spitze bis zu 150 Menschen an einer Kundgebung auf dem Neumarkt teilgenommen.