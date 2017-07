Gefährlicher Coup diesmal in Walheim: Spur führt in die Niederlande

Walheim. Trotz ihrer 92 Jahre hat Hanna Stefelmanns ihre sechs Sinne ganz offensichtlich noch bestens beisammen. Und zum Glück ist die Seniorin auch noch ziemlich gut zu Fuß. „Mitten in der Nacht bin ich durch einen mächtigen Knall aus dem Schlaf gerissen worden“, berichtet die Rentnerin, deren Wohnung sich im zweiten Stockwerk direkt über der Sparkassenfiliale an der Ecke Prämienstraße/Kirchberg in Walheim befindet.

„Kurz darauf ging schon die Sirene gleich schräg gegenüber am Jakob-Büchel-Haus“, erzählt sie. „Dann klingelte die Feuerwehr an meiner Tür und bat mich, das Haus zu verlassen.“

Die Folgen des dreisten Bruchs nach altbekanntem Strickmuster sind auch am frühen Dienstagvormittag noch unübersehbar: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte es im Südraum auf einen Geldautomaten abgesehen. Anders als am vergangenen Freitag an der Filiale der Deutschen Bank in Brand verläuft der dreiste Coup, der gegen 3.40 Uhr zahlreiche Anwohner aus den Federn schreckt, aus Sicht der Räuber diesmal allerdings erfolgreich. Die Täter – laut Polizei handelt es sich um mindestens zwei maskierte Männer – erbeuten Bargeld in unbekannter Höhe. Wiederum setzen sie Gas ein; der Automat kann der heftigen Explosion diesmal nicht standhalten.

Vor der Tür des Geldinstituts flattert ein blaues Polizeiband, im Vorraum, in dem sich das Ziel des Anschlags befand, sind erste Aufräumarbeiten im Gange. Teile der Decke und des Mobiliars sind durch die Explosion beschädigt worden, eine Fensterscheibe ist zu Bruch gegangen. Einem Plakat entnimmt man, dass die Filiale bereits heute wieder öffnen soll.

Per Kamera beobachtet

Diesmal scheint es zudem Augenzeugen zu geben. Wie die Polizei weiter berichtet, hat der Sicherheitsdienst der Sparkasse die Tat über Kameras beobachtet und Alarm ausgelöst. Auch die Feuerwehr rückt mit 17 Einsatzkräften aus, per Sirene werden weitere 16 Kollegen der Freiwilligen Wehr aktiviert. Die Mieter der sechs Wohnungen, die sich im Haus befinden, werden allesamt gebeten, sich auf die Straße zu begeben. „Natürlich waren wir durch den Explosionslärm furchtbar erschrocken“, erzählt Ismail Alshalabi, der mit seiner Familie im ersten Obergeschoss wohnt. Mehr habe auch er von dem Überfall aber nicht mitbekommen.

Bereits nach etwa 20 Minuten können die Alshalabis und ihre Nachbarn wieder in ihre Wohnungen. „Unsere Messungen haben schnell ergeben, dass kein Gas mehr feststellbar war und das Gebäude im Ganzen unversehrt geblieben ist“, berichtet Markus Mehlkopf, Einsatzleiter bei der Feuerwehr.

Eine groß angelegte Fahndung bleibt erfolglos. Auch Beamte aus Belgien werden eingeschaltet, da die Vermutung naheliegt, dass die Räuber sich über nahegelegene Grenze aus dem Staub gemacht haben könnten. Ebenso die Annahme, dass es sich um dieselben Täter gehandelt hat wie beim gescheiterten Coup vergangene Woche an der Trierer Straße.

Wie die Polizei berichtet, war das Fluchtfahrzeug in beiden Fällen offenbar identisch. Nach Zeugenaussagen soll es sich wiederum um einen PS-starken, dunklen Audi A5-Coupé mit auffälligen Chromeinfassungen an den Seitenscheiben, silberfarbenen Außenspiegeln und Felgen gehandelt haben, bestätigt Polizeisprecherin Petra Wienen.

Der Wagen war im niederländischen Utrecht als gestohlen gemeldet worden. Er soll mit einem ebenfalls gestohlenen polnischen Kennzeichen – Nummer: LBL 05876 in schwarzer Schrift auf weißem Grund – unterwegs gewesen sein.

Über die Höhe der Beute und mögliche weitere Details der Tat, die über die Kameras erfasst worden sein könnten, schwieg sich die Pressestelle der Sparkasse am Dienstag erwartungsgemäß aus. „Wir haben das Thema Sicherheit aber permanent auf der Tagesordnung“, unterstrich Sparkassensprecher Erich Timmermanns auf Nachfrage. „Das schließt selbstverständlich Maßnahmen gegen diese Art von Überfällen ein.“