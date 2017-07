Aachen.

Auf bräunlichem Karton angefertigt und mit einem kleinen Loch am oberen Rand erinnern die Karten an die Akten der NS-Zeit – wenn auch mit völlig anderer Intention: Mit Sätzen wie „Zusammen gegen die Dunkelheit“ oder „Nichts stirbt, was in der Erinnerung bleibt“ beteiligen sich Schüler des Couven- Gymnasiums an dem internationalen Gedenkprojekt „never/forget/why“.