Aachen.

Eine Preview seiner Ausstellung „Koordinaten“ gibt der Aachener Maler Kai Savelsberg am kommenden Wochenende. In Zusammenarbeit mit der Galerie Augarde in Daun, wo er im September ausstellt, zeigt er eine Art Retrospektive der vergangenen zehn Jahre und demonstriert eindrucksvoll die Bandbreite und Entwicklung seiner Arbeit.