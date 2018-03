Aachen.

Galerien gibt es in Aachen einige, allerdings befinden sich unter ihnen nur wenige Traditionsgalerien und vom Inhaber geführte Geschäfte. Das Konzept „Galerien Gemeinsam – Kunst in Aachen“ setzt genau hier an und präsentiert einmal jährlich eine große Kunstausstellung, in der namhafte Aachener Galeristen eng zusammenarbeiten.