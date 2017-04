Ausstellung ist bis13. Mai zu sehen

Die Ausstellung ist bis zum 13. Mai in der Galerie „Artikel 5“ an der Bahnhofstraße 33 in Aachen zu sehen. Geöffnet ist sie freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0278/7617852.