Aachen.

Ein bisschen erschreckt schaute sich Ralf Gablik am Donnerstagabend in der Aula des Einhard-Gymnasiums um. „Ich hatte mit mehr Resonanz gerechnet“, sagte der Schulleiter. Immerhin ging es um ein Thema, das Eltern, Schüler und Lehrer seit zehn Jahren umtreibt: „G8 oder G9 – was wird werden?“ hatte die organisierende Schulpflegschaft den Diskussionsabend mit Kommunalpolitikern, Schülern und Schulleiter Gablik überschrieben.