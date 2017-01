Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes Blücherplatz und des Bürgerservices

Wahlberechtigte (deutsche Staatsbürger ab 18 Jahren aus NRW) können in Aachen vom 2. Februar bis zum 7. Juni ihre Stimme für das Volksbegehren „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung – G9 jetzt!“ an zwei Stellen abgeben.

Der Fachbereich Wahlen, Blücherplatz 43, Zimmer 104, ist montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr, mittwochs von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Im Bürgerservice am Katschhof, Johannes-Paul-II-Straße 1 (Servicepunkt im Foyer) kann das Volksbegehren montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 15 Uhr, mittwochs von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unterstützt werden.

Darüber hinaus liegen die Unterschriften in den beiden Stellen auch an folgenden vier Sonntagen von jeweils 11 bis 15 Uhr aus: 19. Februar, 26. März, 30. April und 28. Mai.

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich bei der freien Unterschriftensammlung der Initiative zu beteiligen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.g9-jetzt-nrw.de. Letzte Möglichkeit, sich auf diesen freien Listen einzutragen, ist der 4. Januar 2018.