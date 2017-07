Richterich.

Mit den Viertelfinals im Jürgen-Ortmanns-Stadion in Richterich ist am Sonntag die Fußball-Stadtmeisterschaft in die entscheidende Phase gegangen. Anders als bei den Vorrunden- und den Gruppenspielen dauerten diese nun jeweils 90 Minuten. Die längere Spielzeit tat nicht allen Begegnungen gut, auch wenn die Teilnehmer qua Anwesenheit schon alle zum weiteren Favoritenkreis zählten und damit hochklassige Begegnungen erwartet werden durften.