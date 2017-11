Aachen.

Eines ist am 16. Dezember gewiss: Am Tivoli wird der Schweiß fließen. Und zwar nicht nur, weil die Alemannia beim letzten Heimspiel vor der Winterpause auf einen Sieg gegen den FC Viktoria Köln hofft. Sondern weil mit Abpfiff der Partie Höchstleistungen der ganz anderen Art gefordert sind. Dann nämlich müssen in Windeseile Bretter gebohrt, Kabel verlegt und Lautsprecher in Stellung gebracht werden. Denn keine 30 Stunden später findet das Weihnachtssingen auf dem Tivoli statt.