Informationen zu

den Eintrittskarten

Eintrittskarten für die Verleihung des 31. Ehren-Toupets an Frank Prömpeler am 4. Februar 2018 ab 18.30 Uhr im Aachener Eurogress gibt es zum Preis von 11 bis 25 Euro bei der Kreishandwerkerschaft Aachen in der Heinrichsallee 72, 52062 Aachen, 949820, sowie im Salon Braun, Amaliastraße 16, 52223 Stolberg, 02402/6193 und im Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aachen, 9131100.