Aachen.

Am Sonntag feiert die Interessengemeinschaft der Aachener Marktbeschicker das 50-jährige Bestehen der Wochenmärkte. Der Vorsitzende Bernd Krämer erklärt im Gespräch mit AZ-Volontärin Laura Laermann, was sich an den Wochenmärkten ändern sollte – und was besser nicht.