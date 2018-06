Aachen/Simmerath - Fünf Nächte neben dem Platz beim Mädchen-Fußball-Camp

Aachen/Simmerath. Morgens neben dem Fußballplatz aufwachen? Das klingt schon nach sehr viel Leidenschaft. Für manch einen wäre das vielleicht sogar ein Traum. Die 70 Mädchen, die am sechsten Mädchen-Fußball-Camp des Aachener Fördervereins „Integration durch Sport“ teilgenommen haben, haben es jedenfalls selbst erlebt. Fünf Nächte verbrachten sie direkt neben dem Fußballplatz „Hansa-Simmerath“.

Allerdings kamen die Mädels nicht ganz unvorbereitet zum Camp nach Simmerath. Seit einiger Zeit trainieren sie bereits in Mädchen-Fußball-AGs an sieben Offenen Ganztagsschulen der Region. Und zum Fußball wurde auch viel Abwechslung geboten: Neben den Trainingseinheiten standen eine Nachtwanderung, ein Bauernhofbesuch, Basteln, Bauchtanz und ein Zumba-Work-shop auf dem Plan. Besonderer Höhepunkt war das DFB-Pokalfinalspiel der Frauen im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Die Mädels waren begeistert. Teilnehmerin Leyla hat es auch gut gefallen, viele Dinge in der Gruppe entscheiden zu können. So legten die Pädagoginnen Sara Moussa und Lisa Kirch zwar die Schlafgruppen und das Trainingsprogramm fest, den Alltag sollten die Mädels aber selbst organisieren. Für die Sieben- bis Elfjährigen eine Herausforderung, zumal es für einige von ihnen die ersten Übernachtungen ohne ihre Eltern waren: für fünf Nächte im Zelt neben dem Fußballplatz „Hansa-Simmerath“. Das Camp war aber nicht nur eine Herausforderung für die Kinder mit unterschiedlichen sozio-kulturellen Hintergründen, erklärte Initiatorin und „Camp-Mutter“ Uschi Brammertz, sondern für das gesamte Team aus Fußballtrainerinnen, -assistentinnen, Sozialarbeiterinnen und Gestaltungspädagoginnen.

Das wussten nicht nur die Mädels zu schätzen. Auch die Aachener Bürgermeisterin Hilde Scheidt, der erste stellvertretende Städteregionsrat Axel Wirtz und Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns sowie Freunde und Förderer kamen nach Simmerath, um beim Training zuzuschauen.