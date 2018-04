Aachen - „Frühstückstradition“ bringt 7500 Euro

Mit wenigen Pausenbroten fing alles an: Infos zum Verein „breakfast4kids“

Der Verein „breakfast4kids“ existiert seit 2008. „Damals haben wir damit begonnen, zwölf Kindern ein Pausenbrot zu ermöglichen. Heute, zehn Jahre später, sind es mehrere Hundert“, so Monnartz.

Alle Helfer arbeiten Hand in Hand. Schon früh morgens, lange bevor die Schule beginnt, werden an jedem Werktag 890 frische Brötchen geschnitten, geschmiert, belegt, hygienisch verpackt und pünktlich an 28 Grundschulen, eine weiterführende Schule und eine Kita im Raum Aachen und Köln geliefert.

„Die Kosten für all das liegen aktuell bei über 170 000 Euro pro Jahr“, sagt Monnartz. „Das ist eine ganze Menge. Deshalb ist bei uns jede Art von Hilfe und Spende willkommen“.

Weitere Hinweise im Netz unter: www. breakfast4kids.de.