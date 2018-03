Brand - Frühlingsmatinée mit Operettenliedern im Pfarrsaal von St. Donatus

Brand. Eine Operetten-Matinèe findet am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr im Pfarrsaal von St. Donatus statt. Mit dem Programm „Im Sievering blüht schon der Flieder“ entführen die Sopranistinnen Jolanta Kosira und Kornelia Barwitzki in die schillernde Welt der Operette.

Für alle, die keine Hemmungen gegenüber großen Ohrwürmern haben und Musik mit Witz, Romantik und Frische lieben, ist diese Operetten-Matinee, veranstaltet von der KAB Brand, genau das Richtige. Geboten werden abwechslungsreiche, unterhaltsame anderthalb Stunden mit vielen bekannten Melodien aus den schönsten Operetten, dargebracht von Jolanta Kosira und Kornelia Barwitzki, beide sind als Sopranistinnen am Theater Aachen engagiert, sowie Lisa Plecikova (Geige) und (Klavier).

Während im ersten Teil Operettenmelodien zum Frühling zu hören sind, stehen im zweiten Teil musikalische Leckerbissen rund um das Thema Liebe auf dem Programm.

Jolanta Kosira hat ihr Gesangsstudium an der Musikhochschule Köln, Abteilung Aachen absolviert und wurde gleich daraufhin am Stadttheater Aachen engagiert. Sie sang unter anderem die „Königin der Nacht“ in Mozarts „Zauberflöte“ und die Rolle der „Olympia“ in „Hoffmanns Erzählungen“.

Erfahrene Künstlerinnen

Kornelia Barwitzki wurde nach dem Studium bei Prof. Rudolf Bautz ebenfalls als Sängerin am Stadttheater verpflichtet. Die in Stolberg lebende Künstlerin wirkte in zahlreichen Opern, Operetten, Musicals und geistlichen Konzerten innerhalb Aachens und der Städteregion mit.

Lisa Plecikova hat ihr Musikstudium in Moskau abgeschlossen und unterrichtet Geige an der Musikschule Geilenkirchen und an der „Mufab“, einer freien Musikschule in Aachen. Sie spielt als Solistin und Konzertmeisterin bei verschiedenen Orchestern im In- und Ausland. Nicht nur Klassik, sondern auch die Salonmusik spielt sie leidenschaftlich gern.

Am Klavier begleitet die Künstlerinnen die in Rotterdam geborene und in Maastricht aufgewachsene Pianistin Renée Derks. Renée Derks hat eine internationale Karriere hinter sich, lebte lange in Argentinien und Astor Piazolla hat sogar für sie einen Tango geschrieben.

Karten für dieses Konzert können im Vorverkauf bei der Buchhandlung Brand, im MGH Mobilè und im KAB Begegnungshaus zum Preis von acht Euro erworben werden.