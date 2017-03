Alle Informationen, um sich noch anzumelden

Bis jetzt haben sich bereits rund 5000 Teilnehmer für den diesjährigen Frühjahrsputz angemeldet. Wer mitmachen möchte, hat noch bis einschließlich Donnerstag, 30. März, Zeit für die Anmeldung. Unter www.aachen.de/fruejahrsputz findet sich neben weiteren Informationen auch ein Anmeldeformular, das vollständig ausgefüllt entweder per Fax an 413541-7236 bzw. 413541-7239 oder per Mail an heiko.hartleb@mail.aachen.de bzw. petra.mahr@mail.aachen.de geschickt werden muss. Die Stadt Aachen stellt Abfallsäcke und Handschuhe zur Verfügung. Diese können in allen Bezirksämtern, im Stadtbetrieb am Madrider Ring, in den Verwaltungsgebäuden Lagerhausstraße oder Katschhof sowie im Rathaus am Markt abgeholt werden. Bei Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 432-7236 oder 432-7239 an das Büro für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement wenden.