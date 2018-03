Aachen - Fritz Bock gibt die Geschäftsführung des Weltladens ab

Aachen.

In den 1980er Jahren wollte Fritz Bock möglichst weit weg – weg von der Bedrohung durch die Neustationierung von Pershing-Raketen, weg von seiner Familie, die genau wusste, was seine Zukunft bringen sollte: Übernahme der elterlichen Farbenfabrik. Da wurde er lieber Zuckerrohrbauer in Paraguay und anschließend Geschäftsführer des Aachener Weltladens.