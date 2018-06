Aachen - Friedliche Autokorsos nach Türkei-Wahl

Aachen.

Am Sonntagabend hat es in Aachen mehrere Autokorsos gegeben, wie die Polizei am Montag bestätigt. Die hatten nichts mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. Türken feierten den Ausgang der Präsidentschaftswahlen, bei denen sich Recep Tayyip Erdogan gegen seine Herausforderer durchsetzen konnte.