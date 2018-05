Aachen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich würde mitmachen“ – unter diesem Motto gehen über 3000 Schülerinnen und Schüler beim 17. Aachener Friedenslauf an den Start. Der Termin, der immer auf den letzten Freitag vor der Zeugnisausgabe fällt – in diesem Jahr ist das der 6. Juli ab 9.45 Uhr –, ist in der Domstadt bereits eine feste Größe.