Aachen.

Fragt man Peter Hellmann, was Laufen mit Frieden zu tun hat, so gibt er prompt eine passende Antwort: „Die Läufer beweisen Durchhaltevermögen und zeigen persönliches Engagement. Wichtig ist dabei vor allem, dass sie selbst einen inneren Frieden haben.“ Hellmann, Koordinator der Friedensläufe, weiß wie wichtig es ist, gerade in der heutigen Zeit ein sichtbares Zeichen zu setzen.