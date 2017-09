Frauen-Notruf heißt jetzt „Rückhalt e.V.“: Neuer Name, gleiche Ziele

Aachen.

„Rückhalt e.V.– Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt“ – so lautet der neue Name des Vereins „Frauennotruf/Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen“. Mit der Namensänderung nach 36 Jahren rückt die Fachberatung alle Formen sexueller Gewalt in den Vordergrund. Ab sofort haben Verein und Beratungsstelle in der Franzstraße deshalb auch passenderweise ein neues Logo.