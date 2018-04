Aachen - Frau Tod, Frau Gott und die Menschen

Premiere und weitere Aufführungstermine

Die Premiere des Stücks „Helges Leben“ findet am Freitag, 20. April, um 19.30 Uhr in der Mensa Academica am Pontwall 3 statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Weitere Aufführungen gibt es an gleicher Stelle am Samstag, 21. April, 19.30 Uhr, am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) und Montag, 23. April, um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro.