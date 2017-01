Frankenberger Viertel: Familienstreit endet in SEK-Einsatz

Aachen. Ursache für den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos im Neubaukomplex der Frankenberger Höfe am Mittwochabend war eine Familienstreitigkeit, bei der ein Mann seine Ehefrau mit einem Messer bedroht hat.

Wie die Polizei noch in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, sei es am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr zu der Auseinandersetzung des Ehepaares gekommen, in deren Verlauf der 50-Jährige die Frau mit einem Messer bedroht habe.

Während die Frau ins Freie flüchten konnte, blieb der volltrunkene und bewaffnete Mann in der Wohnung. Die alarmierte Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Neubaukomplex, die unter anderem die Kronprinzenstraße zwischen Goerdeler- und Beverstraße abriegelten.

Da der Mann „polizeilich hinreichend bekannt war und als sehr aggressiv galt“, wurde außerdem ein SEK aus Köln angefordert, das den 50-Jährigen schließlich um kurz nach 22 Uhr überwältigte.

Nach seiner Festnahme klagte der Mann über Schmerzen in der Brust und wurde deshalb zunächst ins Krankenhaus gebracht. Bis in den späten Abend wurden im Bereich des Einsatzortes Zeugen befragt, die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen vor Eintreffen der Beamten dauern an.