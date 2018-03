Aachen.

Jeder, der schon mal in einem Elektroauto gefahren ist, schwärmt: „Das ist ein Superfahrgefühl. Das macht Spaß.“ Mit einem unscheinbaren Stadtauto einen röhrenden Porsche an der Ampel stehen lassen – da lacht nicht nur der Bürgermeister von Xanten, Thomas Goertz, der sich am Donnerstag auch elektrisch auf den Weg nach Aachen gemacht hat.