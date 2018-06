Aachen.

Wenn Klaus Herzog eine Ausstellung zusammen stellt, dann nur mit ganzen Herzblut. Die Ausstellung „Bewegende Augenblicke“ des Fotografen Klaus Herzog kann man aktuell in der Galerie des Aachener Kulturwerks in den Aachen Arkaden an der Trierer Straße besuchen. Schnell wird bewusst, dass sie ihrem Namen alle Ehre macht.