Alle Infos

auf einen Blick

Im Rahmen der Aachener Kunstroute ist die Fotoausstellung sowie die Werkschau im Atelierhaus Aachen in der Talstraße 2 am 23./24. September von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung mit Künstlergesprächen findet am Samstag um 17 Uhr statt.

Darüber hinaus ist „Foto Files“ noch bis zum 13. Oktober zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 14 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 15 Uhr.

Weitere Hinweise im Netz unter: www.atelierhaus-aachen.de.