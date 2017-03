Aachen.

Alles eingetütet, am 17. Juni 2017 ist nach 19 Jahren Schluss. Dann schließt die seit Jahren schwächelnde Kaufhof-Tochter „Lust for Life“ in Aachen endgültig die Türen. Der Name wird wohl nirgendwo mehr auftauchen – auch nicht im Galeria-Stammhaus in der Adalbertstraße.