Fördermittel für das „Lehr-Lern-Labor Melaten“ sind bewilligt Von: CLAUDIA HEINDRICHS

Letzte Aktualisierung: 25. September 2017, 15:14 Uhr

Aachen. Die Natur live und in Farbe erleben und danach im Labor ihre Vorgänge untersuchen und verstehen – dafür wird es in Zukunft das neue „Lehr-Lern-Labor Melaten“ am Worringer Weg 3 im Sammelbau der Biologie geben. Der Antrag der RWTH Aachen wurde bereits durch die Bezirksregierung Detmold bewilligt.