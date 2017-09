Aachen.

Ein bisschen tiefer sind die Leitplanken vor der nächsten Fahrt des Oberbürgermeisters zum neuerlichen „Diesel-Gipfel“ in Berlin am Mittwochabend eingeschlagen worden – aber eben nur ein bisschen. Denn derzeit ist schlicht nicht ganz klar, wohin die Reise im Hinblick auf die genauen Förderkriterien in Sachen Luftreinhaltung am Ende konkret geht.