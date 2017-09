Teilnahme gratis, Anmeldung erforderlich

Wer am Workshop „Ausbildungsduldung – Wie geht das?“ am Freitag, 15. September, 16 bis 19 Uhr, teilnehmen will, muss sich unbedingt bis 8. September anmelden. Das geht telefonisch unter 0241/9108747 oder per Mail: veranstaltung@ehrenamt-aachen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.