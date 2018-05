Aachen.

Das Kribbeln in den Händen und Füßen spürt Nicolai Kuntz schon manchmal, wenn er seine Kollegen in der Manege sieht. Etwa wenn der Mexikaner Alain Alegria waghalsige Balance-Acts in 16 Metern Höhe vorführt. Oder wenn das Trio 3J mit Keulen jongliert. Dann will er am liebsten selbst in die Mitte des Zelts und das Adrenalin spüren.