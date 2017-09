Aachen.

Für Fleischer geht‘s jetzt um die Wurst. So oder so. Weil immer weniger Fachpersonal zu finden ist und gleichzeitig die Umsätze seit Jahren schwinden, schließen immer mehr Metzgermeister ihre Geschäfte in Aachen. Gerade hat das Familienunternehmen Kerres seinen Laden an der Jülicher Straße geschlossen, Ende Oktober droht das Aus für die Filiale an der Roermonder Straße.