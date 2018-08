Aachen.

Wenn sich des nachts ein kleines Wesen aufgeregt flatternd seinen Weg vorbei an Passanten und Bäumen sucht, dann wird das in aller Regel kein Vogel sein. Vielleicht aber ein Braunes Langohr oder – mit etwas Glück – ein Abendsegler. Denn nachts bricht die Zeit der Fledermäuse an. Dann kommen sie raus aus ihren Verstecken und schwärmen aus, um die Nacht zum Tage zu machen.