Aachen.

Ibrahim möchte gerne Bäcker werden. Der 19-Jährige lebt seit drei Jahren in Deutschland, ursprünglich stammt er aus Guinea. So wie er kamen in den letzten Monaten und Jahren viele unbegleitete jugendliche Flüchtlinge nach Aachen. Derzeit sind es 510 Minderjährige, die ohne Eltern und Familie hier ankamen, so Jugend- und Kulturdezernentin Susanne Schwier.