Open-Air-Kino auf dem CHIO-Gelände: alle Filme auf einen Blick

Das Programm des Open-Air-Kinos im Deutsche-Bank-Stadion (Dressurstadion) auf dem CHIO-Gelände im Überblick:

Donnerstag, 17. August: „Lion – Der lange Weg nach Hause“, Drama;

Freitag, 18. August, und Sonntag, 27. August: „Willkommen bei den Hartmanns“, Komödie;

Samstag, 19. August: „Findet Dorie“, Animation, Komödie;

Sonntag, 20. August: „Plötzlich Papa“, Komödie, Drama;

Montag, 21. August: „Mein Blind Date mit dem Leben“, Komödie;

Dienstag, 22. August: „Hidden Figures“, Drama, Biografie;

Mittwoch, 23. August: „Sneak Preview“, Überraschungspremiere;

Donnerstag, 24. August: „Alibi.com“, Komödie;

Freitag, 25. August: „La La Land“, Musical, Romanze;

Samstag, 26. August: „Die Schöne und das Biest“, Fantasy, Romanze.

Einlass ist an allen Tagen ab 19.30 Uhr, Vorstellungsbeginn jeweils zwischen 20.45 und 21 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro im Internet unter www.cineplex-aachen.de und an den Kassen im Cineplex Aachen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro. Es gilt freie Sitzplatzwahl.