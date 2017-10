Film ab zum Europa-Festival im Eden-Kino Von: Peter Schopp

Letzte Aktualisierung: 22. Oktober 2017, 13:31 Uhr

Aachen. Die Aachener Europaabgeordnete Sabine Verheyen ließ ihrer Freude freien Lauf. Was im vergangenen Jahr mit einem Kinosonntag begann, an dem drei Filme gezeigt wurden, steigert sich in diesem Jahr zu einem kleinen Filmfestival, das es in dieser Form in Europa noch nicht gibt.