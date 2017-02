Aachen.

Technik von ihrer spannendsten Seite kennenlernen und hautnah erleben was es heißt, ein Ingenieur oder Forscher zu sein – das konnten zwölf Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse in der Veranstaltungsreihe „Helle Köpfe“ der Fachhochschule (FH) Aachen erleben. Von Oktober bis Anfang Februar hatten sie die Möglichkeit, an insgesamt zwölf Workshops teilzunehmen.