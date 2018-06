Aachen.

Gasalarm in der Innenstadt am Mittwochabend: Nachdem Mitarbeiter der Stawag bei einer Routinekontrolle des Gasnetzes kurz nach 19 Uhr ein Leck an einem Hausanschluß in einem Wohnhaus an der Saarstraße entdeckten, alarmierten sie umgehend die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr sendete zwei Züge zum Einsatzort und evakuierte zur Sicherheit umgehend drei Wohnhäuser in nächster Nähe zu dem defekten Hausanschluss.