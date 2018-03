Aachen - Feuerwehreinsatz am Westbahnhof: Keine Gefahr

Aachen.

Entwarnung beim Feuerwehreinsatz am Westbahnhof: Eine Gefährdung konnte nicht festgestellt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Grund des Einsatzes war ein Bahn-Mitarbeiter, der am Bahnhof in der Nähe der Waggons eine Geruchsbelästigung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert hatte.