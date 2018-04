Aachen - Feuerwehr befreit Vogelküken „Tweety“ aus Nagelstudio

Aachen.

Was treibt ein Vogelküken in ein Nagelstudio? Diese Frage blieb am Sonntag unbeantwortet. Passanten in der Großkölnstraße in Aachen hatten am Nachmittag die Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil das Küken hinter der Scheibe eines Nagelstudios festhing und aus dem geschlossenen Geschäft nicht mehr herausfand.